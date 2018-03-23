Mehmetçik’ten yardım eli
AFRİN’i teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölge halkına yardım eli de uzattı.
Güvenlik güçleri, ilçe merkezinin kuzeybatısında yaşayanlara gıda yardımında bulundu, sağlık taraması yaptı.
Zırhlı araçlarla bölgeye giden Mehmetçik'e bölge halkı sevgi gösterilerinde bulundu.
Bölge güvenliğinin alınmasının ardından askerler, halka gıda yardımı dağıttı.
Çocuklarla da yakından ilgilenen askerler, onlara çikolata ve lokum ikram etti.
Daha sonra askeri sağlık görevlileri mahallede sağlık taraması yaptı.
Hastalara ilaç verilirken halk Mehmetçik'e teşekkür etti.
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