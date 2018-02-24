Mehmet Güler bu yıl da Art Karlsruhe’de

AVRUPA’nın önde gelen klasik, modern ve çağdaş sanat fuarları arasında yer alan Art Karlsruhe, bu yıl 15’inci kez düzenlendi. Geçen perşembe günü başlayan fuar başta sanatçılar, galericiler, koleksiyoncular ve küratörler olmak üzere sanatla ilgilenen on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Fuarda bu yıl Almanya’nın tanınmış sanat koleksiyoncularından Frieder Burda’nın kendi adını taşıyan modern sanatlar müzesinden eserleri içeren özel bir sergi de yer alıyor.

YARIM YÜZYILA YAKLAŞTI

70’li yıllardan bu yana yağlı boya tablolarının yanı sıra, gravür, ağaç baskı, metal ve ağaçtan heykel gibi ürünler de veren ressam Mehmet Güler’in eserlerinin de sergilendiği Galeri Sievi standı fuarın 3 numaralı salonunda yer alıyor. Stantta Güler’in yanı sıra Beate Bitterwold, Norman Gebauer, Darko Lesjak, Maria Maier, Susan E. McKinley, Franck Moëglen ve Gerd Wroblowski’in eserleri de bulunuyor.

Karlsruhe fuar alanı içinde düzenlenen Art Karlsruhe, pazar günü sona erecek.

1977’DEN BU YANA ALMANYA’DA

1944 yılında Malatya’da doğan Mehmet Güler, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü (1965), Kassel Güzel Sanatlar Akademisi’ni (1976) bitirdi, 1977’den bu yana Almanya’nın Kassel kentinde yaşıyor. Eserleriyle dünyanın dört bir köşesinde düzenlenen kişisel ve toplu sergilere katılan Güler, çok sayıda saygın sanat ödülünün de sahibi.