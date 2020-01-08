Mega yangın korkusu

Uzmanlar, farklı eyaletlerdeki yangınların rüzgârın etkisiyle birleşerek “mega yangına” dönüşmesinden endişe ediyor. 4 aydır süren yangınlar, 8 milyon hektarlık bir alanı (yaklaşık 11 milyon futbol sahası) küle çevirdi. Toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği, 500 milyon hayvanın telef olduğu yangınlarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkedeki 10 binden fazla devenin ise ‘su kaynaklarını korumak için’ vurulacağı bildirildi. Sayılarının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen develeri kontrol altına almak için yürütülecek operasyon beş gün sürecek. Hayvanların ölüleri yakılarak ya da gömülerek ortadan kaldırılmadan önce kurumaya bırakılacak.