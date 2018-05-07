Medvedev yine başbakan
Rusya’yı 2000 yılından bu yana yöneten Vladimir Putin, mart ayında dördüncü kez kazandığı seçimlerin ardından dün yemin ederek 6 yıllık yeni iktidar dönemini resmen başlattı.
33 kelimeden oluşan yemin metnini anayasaya el basarak okuyan Putin, daha sonra bir konuşma yaparak “Hayatımı ülkeme adadığımdan herkes emin olsun. Dün böyleydi, ileride de böyle devam edecek” ifadelerini kullandı. Putin, törenden birkaç saat sonra başbakan görevinde tekrar şimdiki Başbakan Dmitriy Medvedev’i görmek istediğini ilan etti. Rusya’da bir süredir Putin’in, başbakanlığa geçtiği 2008-2012 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı olan şimdiki Başbakan Dmitriy Medvedev’i görevden alabileceği konuşuluyordu. Yerine de Maliye Bakanı Aleksey Kudrin’in getirilecebileceği söyleniyordu.
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