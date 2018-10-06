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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
06.10.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Medicane Kasırgası İtalya'yı vurdu

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Medicane Kasırgası İtalya'yı vurdu

Akdeniz tipi kasırga Medicane, İtalya'nın Sicilya, Calabria ve Puglia bölgelerini vurdu.

İtalya'nın güney bölgelerini Akdeniz tipi kasırga Medicane vurdu. Kasırganın etkili olduğu Sicilya, Calabria ve Puglia bölgeleri dün itibariyle aşırı yağış sebebiyle oluşan sele teslim oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü Sicilya'nın kuzeyinden İtalya'ya giriş yapan kasırganın ülkenin kuzey bölgelerine doğru ilerlemesi bekleniyor.

Medicane Kasırgası İtalyayı vurdu

Kasırganın bugün Tiren Denizi üzerinden Toskana bölgesine giriş yapması bekleniyor. Merkezi Sardunya Adası olan kasırganın aşırı miktarda yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Kasırga sebepli yağışlardan en çok etkilenecek bölgelerin Sardunya ve Sicilya adalarının doğusu, Puglia ve Calabria bölgeleri olacağı belirtiliyor.

Uzmanlar aşırı yağış ve sel riskine karşı uyarıyor. Kasırganın 7 Ekim Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Aşırı yağışın ardından gelen sel sebebiyle Catanzaro kenti yakınlarında bir kadın ve yedi yaşındaki oğlu, arabayla sulara kapılarak yaşamını yitirdi. Annesi ve kardeşi ile arabada olduğu söylenen iki yaşındaki kız çocuğu henüz bulunamadı.

Medicane Kasırgası İtalyayı vurdu

Akdeniz'de oluşan Tropical Medicane tipi kasırgalar genellikle deniz suyu ısısının yüksek olduğu eylül ve ekim ayları arasında görülüyor.

Bu tip kasırgaların gücü okyanus üzerinde oluşanlarla eş değer olmasa da zaman zaman birinci kategori kasırga kadar etki yaratabiliyor.

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