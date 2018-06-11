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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İlker SEZER / hurriyet.com.tr
11.06.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Meçhul Osman hapishanede olaya karıştı!

İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
Meçhul Osman hapishanede olaya karıştı!

Çiftlik Bank vurgunu nedeniyle her yerde aranan Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye'ye iade edilmek için konulduğu cezaevinde kavgaya karıştı. 'Yüksek profilli' suçlularla birlikte arkadaşlık kurduğu belirtilen Kaya'nın gardiyanlar ve mahkûmlar arasında gerçekleşen büyük kavgada biber gazı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

İtalyan mafyasının bir üyesi ile bir gardiyan arasında başladığı belirtilen kavganın çıkış sebebi ise oldukça ilginç. İtalyan mahkûmun elinde gördüğü sigarayı kendisine vermesini isteyen gardiyana mahkûmun cevabı sigarayı yakmak ve dumanını yüzüne üflemek oldu. Daha sonra mahkûmla tartışmaya başlayan gardiyan söz konusu mafya üyesinin saldırısına uğradı.

Osman Naim Kaya'nın da içinde bulunduğu 'yüksek profilli' suçlu grubuna yemek götürdüğü belirtilen mahkûmun saldırısına uğrayan gardiyan baygınlık geçirdi. Mahkûmların kavga etmekten vazgeçmemesi üzerine cezaevi polisi olaya müdahale ederek biber gazıyla mahkûmları etkisiz hale getirdi.

Osman Naim Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor. 

İşte Uruguaydaki meçhul Osman
İşte Uruguay'daki meçhul Osman!
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Olay nedeniyle Rocco Morabito isimli mahkûmun hastaneye kaldırıldığı ve olayın merkezinde bulunan bu şahsa ceza verilmesinin beklendiği belirtiliyor. Uruguay'a 2007 yılında giden Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın ile tanışmasının ardından kısa süre içinde zenginleşmişti.

Kaya'nın zenginliği öylesine artmıştı ki, Mehmet Aydın için satın alınan Ferrari marka aracıyla Uruguay'da sosyal medya kullanıcılarının, Çiftlik Bank skandalı patlamadan çok önceleri dikkatini çekmeyi 'başarmıştı.' 

Meçhul Osman hapishanede olaya karıştı

Çiftlik Bank skandalında şirketin CEO’su Mehmet Aydın için Uruguay’da aracılığı Osman K.'nin yaptığı iddia ediliyor.

Uruguay'a yerleşen Mehmet Aydın'ın Ferrari, malikâne ve yatı Osman K.'nin üzerine aldırdığı ileri sürülüyor. Uruguay'da gözaltına alınmadan önce Hürriyet'e konuşan Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman K., kendisinin de Türkiye’deki onbinlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti.

Hürriyet'e konuşan Uruguaylı bir kaynak ise Osman Naim Kaya'nın iade süreci konusunda Türkiye'deki dava sürecinin beklendiğini söyledi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (10.06.2018) - 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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İlker Sezer
İlker Sezer
isezer@hurriyet.com.tr
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