Meçhul Osman hapishanede olaya karıştı!
Çiftlik Bank vurgunu nedeniyle her yerde aranan Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ kolu Osman Naim Kaya, Türkiye'ye iade edilmek için konulduğu cezaevinde kavgaya karıştı. 'Yüksek profilli' suçlularla birlikte arkadaşlık kurduğu belirtilen Kaya'nın gardiyanlar ve mahkûmlar arasında gerçekleşen büyük kavgada biber gazı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
İtalyan mafyasının bir üyesi ile bir gardiyan arasında başladığı belirtilen kavganın çıkış sebebi ise oldukça ilginç. İtalyan mahkûmun elinde gördüğü sigarayı kendisine vermesini isteyen gardiyana mahkûmun cevabı sigarayı yakmak ve dumanını yüzüne üflemek oldu. Daha sonra mahkûmla tartışmaya başlayan gardiyan söz konusu mafya üyesinin saldırısına uğradı.
Osman Naim Kaya'nın da içinde bulunduğu 'yüksek profilli' suçlu grubuna yemek götürdüğü belirtilen mahkûmun saldırısına uğrayan gardiyan baygınlık geçirdi. Mahkûmların kavga etmekten vazgeçmemesi üzerine cezaevi polisi olaya müdahale ederek biber gazıyla mahkûmları etkisiz hale getirdi.
Osman Naim Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor.
Olay nedeniyle Rocco Morabito isimli mahkûmun hastaneye kaldırıldığı ve olayın merkezinde bulunan bu şahsa ceza verilmesinin beklendiği belirtiliyor. Uruguay'a 2007 yılında giden Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın ile tanışmasının ardından kısa süre içinde zenginleşmişti.
Kaya'nın zenginliği öylesine artmıştı ki, Mehmet Aydın için satın alınan Ferrari marka aracıyla Uruguay'da sosyal medya kullanıcılarının, Çiftlik Bank skandalı patlamadan çok önceleri dikkatini çekmeyi 'başarmıştı.'
Çiftlik Bank skandalında şirketin CEO’su Mehmet Aydın için Uruguay’da aracılığı Osman K.'nin yaptığı iddia ediliyor.
Uruguay'a yerleşen Mehmet Aydın'ın Ferrari, malikâne ve yatı Osman K.'nin üzerine aldırdığı ileri sürülüyor. Uruguay'da gözaltına alınmadan önce Hürriyet'e konuşan Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın ile temasları hakkında, ‘Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman K., kendisinin de Türkiye’deki onbinlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti.
Hürriyet'e konuşan Uruguaylı bir kaynak ise Osman Naim Kaya'nın iade süreci konusunda Türkiye'deki dava sürecinin beklendiğini söyledi.
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