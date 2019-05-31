McCaIn öldü, Trump’ın öfkesi bitmedi
AMERİKAN CNN International kanalı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyareti esnasında Trump’ın hayattayken kavgalı olduğu Senatör John McCain’in ismini taşıyan bir savaş gemisinin gözden uzakta tutulması için Beyaz Saray ve ABD donanması arasında yazışmalar yapıldığını iddia etti.
Beyaz Saray söz konusu iddiayı yalanladı. ABD Başkanı Trump ise gemiye yönelik atılan hiçbir adımdan haberdar olmadığını söylerken, “Ben asla böyle bir şey yapmazdım. Şimdi biri yaptı, çünkü onu sevmediğimi biliyorlar. Tamam? Ve iyi bir niyetle yaptılar” dedi. Haberi yalanlayan ABD Vekil Savunma Bakanı Patrick Shanahan, “Bu gemiyle ilgili atılmak istenen herhangi bir adıma yönelik talimat vermedim” dedi.
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