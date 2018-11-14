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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
14.11.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Maymun yeni doğmuş bir bebeği öldürdü

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Maymun yeni doğmuş bir bebeği öldürdü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde bir maymun, annesinin kucağındaki 12 günlük bebeği kaçırdı ve sonrasında öldürdü.

Hindistan’da maymunlar bu kez bir bebeğin ölümüne neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, Uttar Pradeş eyaletindeki Agra şehrinde, bir maymun eve girip annesinin emzirdiği Arush adındaki bebeği kaçırdı. Annenin çığlıklarını duyan komşuların 12 günlük bebeği kurtarmak için maymuna taş attığı ancak maymunun bebeğe saldırmasına engel olamadığı belirtildi.

Bebeğin babası ise yaptığı açıklamada, “Evin kapısı açıktı. Eşim oğlumuzu emziriyordu. Bir maymun aniden evimize girdi ve bebeği boynundan yakaladı. Bir süre kovaladıktan sonra maymun oğlumuzu komşumuzun çatısına bıraktı. Ancak çok geçti. Arush, ağır yaralanmıştı ve nabzı atmıyordu” dedi. Bebeğin iki yıldır evli olan çiftin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Maymun yeni doğmuş bir bebeği öldürdü

Görgü tanıkları, aynı maymunun bebeği kaçırmadan yaklaşık 15 dakika önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırmaya çalıştığını belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada, bebeğin kafatasında ve boynuna ciddi yaralanmalar olduğu ifade edildi.

Nisan ayında Orissa eyaletinde bir maymun, girdiği evdeki bebeği, annesinin tüm çabalarına rağmen kaçırmıştı. Bebeğin cansız bedeni, ertesi gün evin arkasındaki kuyuda bulunmuştu.

Hindistan'da, başkent Yeni Delhi'de çok sık maymun saldırıları yaşanıyor. Hükümet verilerine göre 2016 yılında şehirde 268 maymun saldırısı kaydedildi.

Hindistan hükümeti, bu yıl şehirdeki maymunlar da dahil olmak üzere vahşi hayvanların sayısını kontrol altına almak için kısırlaştırma operasyonunun başlatılmasını onayladı.

 

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