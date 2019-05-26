May’in yerine favori Johnson
Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) referandumuyla göreve gelen ve Brexit sürecinin götürdüğü İngiltere Başbakanı Theresa May’in yerine geçecek isim, İngiliz iç siyaseti açısından olduğu kadar Avrupa Birliği tarafından da merakla bekleniyor.
Bir dönem May’in Avam Kamarası’ndan üç kez geçirmeye çalıştığı Çekilme Anlaşması’na destek veren sonrasında ise anlaşmasız ayrılığı bu belgeye dayalı anlaşmalı ayrılığa tercih eden bir çizgi benimseyen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson şu aşamada favori halef konumunda. May’in Brüksel’le üzerinde uzlaştığı belgeye dayalı bir ayrılığı, ‘yarım Brexit ve sömürge statüsü’ olarak gören Johnson, AB’nin verdiği son süre olan 31 Ekim’de İngiltere’nin anlaşmalı olsun ya da olmasın üyelikten ayrılmasından yana. Johnson önceki gün yaptığı açıklamada, daha iyi bir anlaşma elde etmeyi deneyebileceğini, bunun olmaması halinde ise anlaşmasız Brexit için bastıracağını belirterek, “Yeni bir lider işleri daha farklı yürütme fırsatına ve yeni bir yönetimin ivmesine sahip olacak” dedi.
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