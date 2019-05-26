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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

May’in yerine favori Johnson

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May’in yerine favori Johnson

Avrupa Birliği’nden ayrılma (Brexit) referandumuyla göreve gelen ve Brexit sürecinin götürdüğü İngiltere Başbakanı Theresa May’in yerine geçecek isim, İngiliz iç siyaseti açısından olduğu kadar Avrupa Birliği tarafından da merakla bekleniyor.

Bir dönem May’in Avam Kamarası’ndan üç kez geçirmeye çalıştığı Çekilme Anlaşması’na destek veren sonrasında ise anlaşmasız ayrılığı bu belgeye dayalı anlaşmalı ayrılığa tercih eden bir çizgi benimseyen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson şu aşamada favori halef konumunda. May’in Brüksel’le üzerinde uzlaştığı belgeye dayalı bir ayrılığı, ‘yarım Brexit ve sömürge statüsü’ olarak gören Johnson, AB’nin verdiği son süre olan 31 Ekim’de İngiltere’nin anlaşmalı olsun ya da olmasın üyelikten ayrılmasından yana. Johnson önceki gün yaptığı açıklamada, daha iyi bir anlaşma elde etmeyi deneyebileceğini, bunun olmaması halinde ise anlaşmasız Brexit için bastıracağını belirterek, “Yeni bir lider işleri daha farklı yürütme fırsatına ve yeni bir yönetimin ivmesine sahip olacak” dedi.

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