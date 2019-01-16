May'den seçimle ilgili soruya cevap
İngiltere Başbakanı Theresa May, seçimle ilgili bir soruya cevap verdi ve çeşitli açıklamalarda bulundu.
İngiltere Başbakanı Theresa May seçimle ilgili sorularaysa, "Şu dönemde seçim yapılacak en kötü şey olur. Şu durumda seçim büyük sorunlara yol açar, kaos getirir. Şu anda ülkenin temel sorunu seçim değil." diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Uzun zamandır Avrupa Birliği ile Brexit anlaşması için müzakere masasında olan ancak anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından ezici bir çoğunlukla reddedilen İngiltere Başbakanı Theresa May, "Hükümetin politikası 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden ayrılmak yönündedir. Ancak sadece bir anlaşmaya ilerlemek için net bir planın olması durumunda "AB bu süreyi uzatır" ifadelerini kullandı.
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