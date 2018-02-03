‘May teyze’ Çin’de internet fenomeni oldu

İNGİLTERE Başbakanı Theresa May, İngiliz sanayi devleri dahil 50 kişilik iş adamı heyeti ile Çin’e 3 günlük resmi bir ziyaret düzenledi. Ziyareti öncesi Çin sosyal medyasında hızla yayılan “May Yi” (May teyze) lakabıyla internet fenomenine dönüşen İngiltere Başbakanı, Çinlilerin gözünde “aileden biri” olarak nitelendirildi. Çincede kan bağı olmasına bakılmaksızın aile kadar yakın kişilere yakıştırılan “Yi” (teyze) kelimesiyle çağrılmaktan onur duyduğunu belirten İngiliz Başbakan, Çin halkına kendisine gösterdikleri bu teveccühten ötürü defalarca teşekkür etti.

13.6 MİLAR DOLARLIK ANLAŞMA

Ziyarette iki ülke arasında 13,6 milyar dolar tutarında bir dizi anlaşmaya imza atılırken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 2017 itibarıyla 79 milyar dolara ulaştığına dikkat çekildi.

May’in iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretin artırılmasının ana gündem olduğu gezisinde Çin Devlet Başkanı Şi’nin 2015’te İngiltere’yi ziyaret ettiğinde, ilişkiler için kullandığı “altın dönem”in yeni aşamasına geçileceği mesajı verildi.

BREXIT SONRASI DERİN İLİŞKİ

Pekin’deki görüşmelerde ise Çin Başbakanı Li Kıçiang, altın çağa yönelik “Çin ve İngiltere arasındaki ilişkilerin altın devrini yeni bir aşamaya çıkarmayı umuyoruz. Çin’in İngiltere’ye açtığı kapı, giderek büyüyecek”dedi.

May de Brexit sonrası İngiltere’nin Çin dahil dünya genelindeki ülkelerle ilişkilerini derinleştireceğini ve daha küresel bir dış görünüşe sahip olacağını söyledi.

Pekin-Londra hattında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, G20 gibi uluslararası kuruluşlarda iş birliğinin artırılması da gündeme geldi.

KUZEY KORE PROGRAMI DÜNYA İÇİN TEHDİT

BM Güvenlik Konseyinin iki daimi üyesinin liderleri, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programına yönelik birlikte hareket etme mesajı da verdi.

Pekin’deki görüşmesinde Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programını da gündeme getiren May, bu ülkenin yürüttüğü nükleer programların dünya için tehdit olduğu ve bu nükleer tehdidi önlemek için Çin ile aynı fikirde olduklarını vurguladı.



TRİLYON DOLARLIK İNİSİYATİF

May’in ziyaretinde gündeme gelen diğer bir husus da, Çin’in 2013 yılında başlattığı tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırılmasını hedefleyen trilyon dolarlık ‘Kuşak ve Yol’ inisiyatifi oldu. May, bu inisiyatife aktif bir katılımcı olduklarını ancak, Kuşak ve Yol’un uluslararası standartları karşılaması gerektiğini söylerken, Çin Devlet Başkanı Şi de inisiyatifin, şeffaf, açık ve uluslararası kurallara göre yürütüleceğinin altını çizdi.