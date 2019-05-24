‘May bugün istifa edecek’
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 427 milyon seçmenin oy kullanacağı Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri dün Hollanda ve İngiltere’den başladı. İngiltere dün sandığa giderken Başbakan Theresa May’in bugün istifa edeceği dedikoduları patlak verdi.
İngiltere merkezli The Times gazetesi, May’in, kabinesinin yeni Brexit (AB’den ayrılma) anlaşmasına karşı çıkması halinde bugün istifa etmeye hazırlandığını öne sürdü. İngiliz basınında, yeni bir anlaşmayı parlamentoda oylamaya sunmaya çalışan Başbakan’ın üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade edildi. Pek çok gazete, May’in arka koltukta ağlarken çekilen fotoğrafını manşetine taşıdı.
36 BAKAN GİTTİ
May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen Brexit anlaşmasında değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse ‘yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını’ ifade etti. İngiltere Avam Kamarası’nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Andrea Leadsom, çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla istifasını duyurmuştu. Brexit ile ilgili teklif ve önerilerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için kabinenin önüne getirilmediğini ifade ederek May’i eleştiren Leadsom, May döneminde görevini bırakan 36’ncı bakan oldu. AP seçimleri diğer pek çok ülkede 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. 26 Mayıs akşamı son sandık kapanana kadar, seçimlerin daha önce yapıldığı ülkelerin sonuçları açıklanmayacak.
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