May bıraktı liderlik yarışı başladı
Ülkesinin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini (Brexit) çıkmazdan kurtaramayan ve baskılar karşısında manevra alanı kalmayan İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakâr Parti liderliğini bıraktı.
May’in görevinden ayrılması hem yeni parti liderinin hem de yeni başbakanın belirlenmesine yönelik sürecin resmen başlaması anlamına geliyor. May’in koltuğuna 11 aday talip.
FAVORİ JOHNSON
Favori ise eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson. Lider adaylarının Brexit yaklaşımları, AB’den anlaşmasız ayrılık riskini artırdı. AB’nin belirlediği son tarih olan 31 Ekim’de anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit sözü veren Johnson, şu aşamada 42 parlamenterin net desteğine sahip. En yakın takipçileri Çevre Bakanı Michael Gove’a 28, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’a ise 26 parlamenter destek veriyor. Gove, parti içindeki en ateşli AB karşıtlarından. May’in yerine geçecek ismi belirlemek için oylama süreci 13 Haziran’da başlayacak ve temmuzun son haftasına kadar devam edecek.
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