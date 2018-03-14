Max’in kanı yerde kalmadı
KIBRIS Rum yönetiminde hayvan hakları ve hayvanlara eziyet konusunda ilginç bir dava süreci yaşandı. Yüksek mahkeme, sağır ve dilsiz bir adama kılavuzluk yapan Max adlı Alman çoban köpeğini, kendisine saldırdığı gerekçesiyle yaralayan ve ölümüne neden olan bir başka yaşlı adama verilen 45 günlük hapis cezasını 2 misline çıkardı. 3 yıl süren davaya müdahil olan Hayvan Partisi, ceza miktarından daha fazla, yüksek mahkemenin tutumunun bir zafer olduğunu açıkladı.
Olay, 3 yıl önce Larnaka’da bir parkta meydana geldi. Sağır ve dilsiz olan ve ismi açıklanmayan bir yaşlı adam, Alman çoban köpeği Max ile evinin bahçesinde oynuyordu. Bu sırada 72 yaşındaki Yorgos Konstantinu da kendi köpeği ile yolun karşısındaki parkta dolaşıyordu. Max, bahçe çitini atlayarak, Yorgos Konstantinu’ya doğru koşmaya başladı. Yaşlı adam, yanında taşıdığı bir çakı ile Max’i boynundan ve boğazından yaraladı. Sahibi Max’in yardımına koşarken, Yorgos Konstantinu, köpek saldırısına uğradığını belirterek polisi çağırdı.
MAX KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Sağır ve dilsiz sahibi Max’i veterinere götürdü, ancak Alman kurdu kan kaybından öldü. Ve dava süreci başladı. Yerel mahkeme Max’i yaralayarak ölümüne yol açan Yorgos Konstantinu’yu 45 gün hapse, 150 Euro da para cezasına mahkûm etti. Sabıka kaydının temiz olması nedeniyle hapis cezasını da erteledi.
HAYVAN PARTİSİ DEVREYE GİRDİ
Dava ve çıkan karar Kıbrıs Rum yönetiminde 5 yıl önce kurulan Hayvan Partisi’nin dikkatini çekti. Aynı zamanda ünlü bir hayvan hakları savunucusu olan Kriakus Kriaku, Max’in sahibiyle birlikte Yüksek Mahkeme’ye itiraz etti.
‘NEFSİ MÜDAFA’ DEDİ AMA…
Max’in ölümüne neden olan Yorgos Konstantinu, Alman çoban köpeğinin koşarak üzerine gelmesinden korktuğunu, içgüdüyle kendisini ve tasmasını tuttuğu köpeğini korumaya çalıştığını söyledi. Max’in sahibi ise, mahkemedeki ifadesinde köpeğinin eğitimli olduğunu, oyun oynamak için Yorgos Konstantinu’ya doğru koştuğunu belirtti.
Mahkeme hakimi Max’in sahibini inandırıcı buldu. 72 yaşındaki Konstantinu’nun soğukkanlı bir şekilde yanında taşıdığı çakı ile Max’i boynu ve boğazından bıçakladığını, köpeği kolaylıkla uzaklaştırabileceğini, ancak yaralamayı tercih ettiğini belirtti.
İBRETLİK KARAR
Alt mahkemenin kararını bozan Yüksek Mahkeme hakimi, son yıllarda hayvanlara yönelik toplumda kötü muamele ve işkence olaylarındaki artışa dikkat çekti ve bu tür olaylara caydırıcı cezalar vermek gerektiğini söyledi. Hakim, sanığın 72 yaşında yaşlı bir insan olmasının hafifletici neden olduğunu da göz önünde bulundurarak, “Aslında daha ağır ceza vermek gerekir” dedi ve Yorgos Konstantinu’yu 3 ay hapse mahkûm etti. Cezası ertelenmeyen Konstantinu cezaevine gönderildi.
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