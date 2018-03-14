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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya Max’in kanı yerde kalmadı
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Dünya
14.03.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Max’in kanı yerde kalmadı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Max’in kanı yerde kalmadı

KIBRIS Rum yönetiminde hayvan hakları ve hayvanlara eziyet konusunda ilginç bir dava süreci yaşandı. Yüksek mahkeme, sağır ve dilsiz bir adama kılavuzluk yapan Max adlı Alman çoban köpeğini, kendisine saldırdığı gerekçesiyle yaralayan ve ölümüne neden olan bir başka yaşlı adama verilen 45 günlük hapis cezasını 2 misline çıkardı. 3 yıl süren davaya müdahil olan Hayvan Partisi, ceza miktarından daha fazla, yüksek mahkemenin tutumunun bir zafer olduğunu açıkladı.

Olay, 3 yıl önce Larnaka’da bir parkta meydana geldi. Sağır ve dilsiz olan ve ismi açıklanmayan bir yaşlı adam, Alman çoban köpeği Max ile evinin bahçesinde oynuyordu. Bu sırada 72 yaşındaki Yorgos Konstantinu da kendi köpeği ile yolun karşısındaki parkta dolaşıyordu. Max, bahçe çitini atlayarak, Yorgos Konstantinu’ya doğru koşmaya başladı. Yaşlı adam, yanında taşıdığı bir çakı ile Max’i boynundan ve boğazından yaraladı. Sahibi Max’in yardımına koşarken, Yorgos Konstantinu, köpek saldırısına uğradığını belirterek polisi çağırdı.
 
MAX KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Sağır ve dilsiz sahibi Max’i veterinere götürdü, ancak Alman kurdu kan kaybından öldü. Ve dava süreci başladı. Yerel mahkeme Max’i yaralayarak ölümüne yol açan Yorgos Konstantinu’yu 45 gün hapse, 150 Euro da para cezasına mahkûm etti. Sabıka kaydının temiz olması nedeniyle hapis cezasını da erteledi.
 
HAYVAN PARTİSİ DEVREYE GİRDİ
Dava ve çıkan karar Kıbrıs Rum yönetiminde 5 yıl önce kurulan Hayvan Partisi’nin dikkatini çekti. Aynı zamanda ünlü bir hayvan hakları savunucusu olan Kriakus Kriaku, Max’in sahibiyle birlikte Yüksek Mahkeme’ye itiraz etti.
 
‘NEFSİ MÜDAFA’ DEDİ AMA…
Max’in ölümüne neden olan Yorgos Konstantinu, Alman çoban köpeğinin koşarak üzerine gelmesinden korktuğunu, içgüdüyle kendisini ve tasmasını tuttuğu köpeğini korumaya çalıştığını söyledi. Max’in sahibi ise, mahkemedeki ifadesinde köpeğinin eğitimli olduğunu, oyun oynamak için Yorgos Konstantinu’ya doğru koştuğunu belirtti.
Mahkeme hakimi Max’in sahibini inandırıcı buldu. 72 yaşındaki Konstantinu’nun soğukkanlı bir şekilde yanında taşıdığı çakı ile Max’i boynu ve boğazından bıçakladığını, köpeği kolaylıkla uzaklaştırabileceğini, ancak yaralamayı tercih ettiğini belirtti.
 
İBRETLİK KARAR
Alt mahkemenin kararını bozan Yüksek Mahkeme hakimi, son yıllarda hayvanlara yönelik toplumda kötü muamele ve işkence olaylarındaki artışa dikkat çekti ve bu tür olaylara caydırıcı cezalar vermek gerektiğini söyledi. Hakim, sanığın 72 yaşında yaşlı bir insan olmasının hafifletici neden olduğunu da göz önünde bulundurarak, “Aslında daha ağır ceza vermek gerekir” dedi ve Yorgos Konstantinu’yu 3 ay hapse mahkûm etti. Cezası ertelenmeyen Konstantinu cezaevine gönderildi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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