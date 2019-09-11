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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Mavi Kız’ kendini yaktı

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‘Mavi Kız’ kendini yaktı

İran’da kadınların stadyumda maç seyretmelerine ilişkin yasak, 30 yaşındaki Seher Hudayari’nin ölümüyle yeniden gündemde...

Taraftarı olduğu takımın maçını izlemek için stadyuma girmeye çalışmasının ardından hakkında hapis cezasının gündeme gelmesi üzerine kendini yakan Hudayari, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. İstiklal kulübü taraftarı Hudayari, takımının renklerinden dolayı ‘Mavi Kız’ olarak anılıyordu. Kadınların stadyumda futbol maçı izlemesinin yasak olduğu ülkede, voleybol gibi diğer branşlarda ise böyle bir yasak söz konusu değil.

Hudayari, mart ayında, takımının Asya Şampiyonlar Ligi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’nden El Ayn’la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran’daki Azadi Stadyumu’na erkek kılığında girmeye çalışırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Dört gün hapiste tutulduğu belirtilen genç kadın, hakkında dava açılarak şartlı serbest bırakılmıştı. Hapis cezasının gündeme gelmesinin ardından duruma isyan eden Hudayari, geçen hafta başkent Tahran’daki Devrim Mahkemesi önünde kendini ateşe verdi. Hudayari, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘HEPİMİZ SORUMLUYUZ’

Ülkenin Enformasyon Bakanı Muhammed Cevad Azari Jahromi, Hudayari’nin ölümünü ‘acı bir olay’ diye niteledi. İranlı kadın milletvekili Parvaneh Salaşhuri, “Hepimiz sorumluyuz” diye tweet attı. İstiklal kulübü Seher Hudayari’nin ailesine taziyede bulundu. İran’ın önde gelen futbolcularından Cevad Kazımi de sosyal medyadan, “Senin hayallerini gerçekleştirmek için bir şey yapamadıysak bizi affet” mesajını paylaştı.

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