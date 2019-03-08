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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
08.03.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Matematikten 95 üstü puan almadı diye çocuğunu terk etti

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Matematikten 95 üstü puan almadı diye çocuğunu terk etti

Çin’de bir kadın sınavdan en az 95 almadığı için 12 yaşındaki oğlunu dövdükten sonra otoyolda terk etti. Polis, kadına ulaştı ancak kadının cevabı: "Artık onu istemiyorum, çocukla ne isterseniz yapın" oldu.

Olay, Çin’in Henan eyaletinde Luoyang şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Çin’de bir kadın, matematik sınavında 95 alamayan oğlunu otoyolda araçtan indirip darp ettikten sonra terk etti. Durumu fark edenler hemen polisi aradı.

Olay yerine gelen polis, aracın plakasından kadının kimliğini tespit ettikten sonra kadını aradığı. Kadının polislere yanıtı ise polisleri de şaşkına çevirdi: “Artık ona istemiyorum, çocukla ne isterseniz yapın. İsterseniz bana ceza da kesebilirsiniz.”

Polis, çocuğun, annesinin beklediği gibi matematik sınavından 95 üstü değil 81 puan aldığı için darp edilip, terk edildiğini; çocuğun amcasına teslim edildiğini söyledi.

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