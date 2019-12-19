'Masa 1'deki şişkoya ekstra bir krep daha'

Anvers'te yeni açılan Carrousel d'Anvers adlı restoran, "Happy hour" indirimi kapsamında ilk siparişten sonraki kreplerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Bu indirimden yararlanmak isteyen Nadia adlı Belçikalı kadın müşteri, Salı günü öğleden sonra restorana gitti. İki içecek ve bir krep siparişi veren Nadia, daha sonra "yiyebildiğiniz kadar krep bedava" kampanyası kapsamında iki kez daha sipariş verdi.

Nadia ile ilgilenen erkek garson, mutfağa siparişi gönderdiği elektronik cihazda, üçüncü krep siparişinin altına, "Masa 1'deki şişko için ekstra bir krep daha. Gerçekten normal değil" notunu düştü.

Hesabı ödemek için kasaya giden Belçikalı kadın müşteri, adisyon fişinin üzerindeki ifadeler nedeniyle şaşkına döndü. Garsonun, Nadia adlı müşteri hakkındaki notu, olduğu gibi kasa fişine aktarılmıştı.

"Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım" diyen kadın müşteri, restoranın, "ilk siparişten sonraki krep bedava" konsepti nedeniyle hakarete uğradığını belirterek, kasa fişini sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede yayılan mesaj üzerine, Belçikalı sosyal medya kullanıcıları, "çok çirkin", "inanılmaz" ve "bunu yapanı derhal kovun" diye tepki verdi. Restoran, kilolu bireylere yönelik ayrımcılık yapmakla suçlandı.

Hesabın ödendiği sırada kasada olmadığını söyleyen restoran sahibi Hammoud Imad, olayı daha sonra Nadia'nın annesinden gelen telefonla öğrenmiş. Kadın müşteri ve annesinden özür dileyen Imad, olanları telafi etmek istediğini belirtti.

'Aynı gün işine son verildi'

Restoranı 6 ay önce açtığını söyleyen Imad, "Tüm müşterilerimiz eşit derecede saygı görmeli" dedi. Restoran sahibi, hakaret ve ayrımcılık içeren notu yazan garsonun aynı gün işine son verildiğini vurguladı.

Garsonun, 2 hafta önce işe başladığını anlatan işletmeci Belçika medyasına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Çok şaşırdım. Bu sektörde deneyime sahip, samimi, kibar bir garsondu. Bunun kötü bir şaka olduğunu belirterek defalarca özür diledi. Ama iş işten geçti. Tek çözüm, işten çıkarılmasıydı. Sadece Nadia değil ben de onun kurbanı oldum."

Flaman Yiyecek, İçecek ve Eğlence Yerleri Federasyonu'ndan Matthias De Caluwe, Nadia adlı kadına gösterilen tavrı kınadı. Bu davranışı, "kabul edilemez" diye değerlendirilen De Vakuwe, "Konukseverlik, sektörümüzün temelidir. Bu, garsondan mutfağa içsel bir mesaj bile olsa kabul edilemez, doğru değil. Müşteriden ciddi şekilde özür dilenmeli" dedi.