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Dünya
20.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Masa 1’deki şişko tartışması

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Masa 1’deki şişko tartışması

BELÇİKA’nın Anvers kentinde 6 ay önce açılan Carrousel d’Anvers adlı restoran, belirlenen saatler içinde ilk krepten sonraki kreplerin ücretsiz olduğu bir kampanya başlattı.

İki içecek ve bir krep siparişi veren Nadia, daha sonra iki krep siparişi daha verdi. Talihsiz kadın hesabı öderken adisyon fişinin üzerinde “Masa 1’deki şişko için ekstra bir krep daha. Gerçekten normal değil” notunu görünce şoke oldu. Nadia bu durumu sosyal medyadan paylaşınca restoran eleştiri oklarının hedefi oldu.

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