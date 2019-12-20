Masa 1’deki şişko tartışması

İki içecek ve bir krep siparişi veren Nadia, daha sonra iki krep siparişi daha verdi. Talihsiz kadın hesabı öderken adisyon fişinin üzerinde “Masa 1’deki şişko için ekstra bir krep daha. Gerçekten normal değil” notunu görünce şoke oldu. Nadia bu durumu sosyal medyadan paylaşınca restoran eleştiri oklarının hedefi oldu.