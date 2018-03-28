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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.03.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

Marvia Malik: Pakistan'ın ilk trans spikeri

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Pakistan'da bir haber kanalı ülkede tarihinde bir ilke imza atarak, transseksüel bir spikeri ekrana çıkardı.

Gazetecilik okulu mezunu olan ve model olarak da çalışan Marvia Malik, BBC'ye, "teklifi aldığında gözyaşlarını tutamadığını" açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Malik, 3 aylık eğitim sonrası Kohenoor televizyonundaki ilk bültenini Cuma günü sundu.

Marvia Malik, işi aldığını öğrendiğinde sevinçten çığlık atmamak için kendini zor tuttuğunu söleyerek, "Kendim için kurduğum rüyanın ilk basamağına ulaşmayı başardım." dedi.

Malik, Pakistan'daki trans bireylerin yaşam düzeylerini iyileştirmek için çalışacağını da söyledi:

"Topluluğumuz eşit muamele görmeli ve cinsiyete dayalı ayrımcılık olmamalı. Eşit haklara sahip olmalı ve toplum içinde sıradan vatandaşlar olarak görülmeliyiz."

Pakistan'da trans bireyler ayrımcılıkla karşılaşıyor ve iş bulmakta zorlanıyor. Para kazanmak için dilenciliğin yanında, seks işçiliği yapanlar da bulunuyor.

AİLESİ MARVİA'YI REDDEDİYOR

Marvia Malik, ailesinin spikerlik kariyerinden haberdar olmasına karşın kendisini reddetmeye devam ettiğini de söyledi. Kohenoor televizyonunun sahibi, Malik'in cinsiyeti yüzünden değil yetenekleri yüzünden işe alındığını açıkladı.

Bu ay içinde Pakistan Senatosu trans bireylerin, kendi cinsiyetlerine kendilerinin karar verebileceği şeklinde bir yasayı onayladı. 2016 yılında 23 yaşında Alisha isminde bir trans birey, silah yarası ile getirildiği hastanede geç tedavi görmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Arkadaşları, hastane görevlilerinin, Alisha'yı kadın mı erkek mi bölümüne yatırmaya karar veremediğini açıkladı.

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