Mars’ta metan gazı bulundu
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars’taki uzay aracı Curiosity’nin kızıl gezegenden topladığı örneklerde büyük oranda metan gazına rastlandığını bildirdi.
Bilim insanları, gazların içinde yaşayan mikropların, Mars’ta yaşam olabileceğine dair ipucu verdiğini belirtiyor. Dünya’daki metan gazının içerisinde canlı organizmalar bulunması, Mars’ta da yaşam belirtisi anlamına gelebileceği için oldukça önemli bir adım olarak kabul ediliyor. NASA konuya dair henüz bir açıklama yapmadı.
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