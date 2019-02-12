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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.02.2019 - 01:48, Son Güncelleme:

Mars'a tek yönlü yolculuk projesi sunan şirket iflas etti

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Mars'a tek yönlü yolculuk projesi sunan şirket iflas etti

Hollanda'da, Mars'a tek yönlü yolculuk projesi sunan Mars One Vakfına bağlı "Mars One Ventures" şirketi iflas etti.

Hollanda medyasında çıkan haberlerde, 2031 yılında Mars'a tek yönlü bir yolculuk düzenleyerek ilk insan kolonisini kurmayı planlayan Mars One Ventures şirketinin iflas ettiği belirtildi.

Haberlerde, 15 Ocak 2019 tarihinde İsveç'in Basel kentindeki bir mahkemenin şirketin iflas kararını verdiği ifade edilirken, vakfın kurucularından Bas Lansdorp'ın bunun borsaya bildirilen bölüm olduğunu, organizasyonu düzenleyen vakfın iflas etmediğini açıkladığı kaydedildi. Vakıf için başka bir finansör arandığı aktarıldı.

2011 yılında kurulan Mars One Projesi insan yaşamı için uygun şartların oluşturulacağı gezegende kalıcı bir yaşam kurma misyonunu gerçekleştirmek için 2013 yılında başvuruları kabul etmeye başladı. Proje, 2023 yılında başlamak üzere her iki yılda bir dört kişilik gruplar halinde toplam 24 kişiyi Mars'a götürmeyi planladı. Her yıl değişen 2023 yılı hedefi ise en son 2031 olarak belirlenmişti.

Mevcut teknolojiyi kullanarak bunu yapabileceğini iddia eden vakfın sunduğu Mars One Projesi'nde çalışmak için kısa bir sürede farklı ülkelerden 200 bin insanın başvurduğu ve ilk koloniyi kurmanın maliyetinin 6 milyar dolar olacağı açıklanmıştı.

Hollanda'da bir yapım şirketi ise, Mars'a gidecek ilk insanların seçim sürecini dünya televizyonlarına canlı yayınlayacaktı.

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