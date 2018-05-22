Mark Zuckerberg özür diledi
SOSYAL ağ şirketi Facebook’un kurucusu ve tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin veri şirketi Cambridge Analytica’nın ele geçirmesiyle patlak veren skandalla ilgili olarak bu kez de Avrupa Parlamentosu’nda özür diledi.
Avrupa Birliği’nin verilerin korunmasına ilişkin düzenlemesinin devreye girmesine günler kala AP’deki siyasi grupların liderlerinden oluşan Başkanlar Konferansı’nda soruları cevaplayan Zuckerberg, sorumluluklarının gerektirdiği şekilde hareket edemediklerini kabul ederek, “Bu bir hataydı ve üzgünüm” dedi.
"KARARLIYIM”
Güvenlik alanında çalışanların sayısını iki katına çıkardıklarını belirten Zuckerberg, yapılması gereken tüm değişiklikler üzerinde çalışmanın zaman alacağının altını çizerek, “Bunu hatasız şekilde yapmak ve insanların güvende olması için gerekli olan kayda değer yatırımlar konusunda kararlıyım” dedi. Şu ana kadar binlerce uygulamanın incelendiği ve iki yüzden fazlasının askıya alındığı da Zuckerberg’in vurguları arasında yer aldı.
"YAVAŞ KALDIK"
İnsanların güvende olmasının azami kârdan daha önemli olduğunu belirten Zuckerberg, önümüzdeki 18 aylık dönemde önemli seçimler olduğunun altını çizerek, “2016’da Amerikan seçimlerine yönelik Rus müdahalesini belirlemekte çok yavaş kaldık. Şimdi farkında olduğumuz koordine yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı yeterince hazır değildik” diye konuştu.
Soru yağmuruna tutulan Zuckerberg’in spesifik cevaplar vermekten kaçınması parlamenterlerin tepkisine neden oldu. İngiliz parlamenterlerle benzer nitelikte bir toplantıya katılmayı reddeden Zuckerberg, çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.
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