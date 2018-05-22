Mark Zuckerberg özür diledi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya
22.05.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

Mark Zuckerberg özür diledi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Mark Zuckerberg özür diledi

SOSYAL ağ şirketi Facebook’un kurucusu ve tepe yöneticisi Mark Zuckerberg, 87 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin veri şirketi Cambridge Analytica’nın ele geçirmesiyle patlak veren skandalla ilgili olarak bu kez de Avrupa Parlamentosu’nda özür diledi.

 Avrupa Birliği’nin verilerin korunmasına ilişkin düzenlemesinin devreye girmesine günler kala AP’deki siyasi grupların liderlerinden oluşan Başkanlar Konferansı’nda soruları cevaplayan Zuckerberg, sorumluluklarının gerektirdiği şekilde hareket edemediklerini kabul ederek, “Bu bir hataydı ve üzgünüm” dedi.

"KARARLIYIM”

Güvenlik alanında çalışanların sayısını iki katına çıkardıklarını belirten Zuckerberg, yapılması gereken tüm değişiklikler üzerinde çalışmanın zaman alacağının altını çizerek, “Bunu hatasız şekilde yapmak ve insanların güvende olması için gerekli olan kayda değer yatırımlar konusunda kararlıyım” dedi. Şu ana kadar binlerce uygulamanın incelendiği ve iki yüzden fazlasının askıya alındığı da Zuckerberg’in vurguları arasında yer aldı.

"YAVAŞ KALDIK"

İnsanların güvende olmasının azami kârdan daha önemli olduğunu belirten Zuckerberg, önümüzdeki 18 aylık dönemde önemli seçimler olduğunun altını çizerek, “2016’da Amerikan seçimlerine yönelik Rus müdahalesini belirlemekte çok yavaş kaldık. Şimdi farkında olduğumuz koordine yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı yeterince hazır değildik” diye konuştu.

Soru yağmuruna tutulan Zuckerberg’in spesifik cevaplar vermekten kaçınması parlamenterlerin tepkisine neden oldu. İngiliz parlamenterlerle benzer nitelikte bir toplantıya katılmayı reddeden Zuckerberg, çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.   

 

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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