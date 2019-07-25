Mark Esper yeni ABD Savunma Bakanı
ABD Senatosu, Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper’ın (55) savunma bakanlığını onayladı. Böylece yedi aydan bu yana vekaleten yürütülen Savunma Bakanlığı’na asil atama yapılmış oldu.
Eski silah lobicisi Mark Esper, önceki gün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı törende Yüksek Yargıç Samuel Alito’nun önünde yemin ederek göreve başladı. Trump, “Harika bir savunma bakanı olacak” yorumunda bulundu. Esper’in atamasıyla ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’da daimi bir bakanın olmadığı en uzun dönem de sona ermiş oldu. Aralık ayında Jim Mattis, Suriye’den asker çekme kararı alan Trump ile ters düşüp istifa ettiğini açıklamıştı. Esper’ın savunma bakanlığı görevi Senato tarafından 8’e karşı 90 oyla onaylandı. Esper, Pentagon’daki ilk işlerinden birinin boş olan koltuklara atamalar yapılması olduğunu belirtti. Daha önce Raytheon silah şirketi için çalışmış olan Esper, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Westpoint Harp Akademisi’nden sınıf arkadaşı.
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