Mark Esper: Yanlış ve üzücü
ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği ve vekaleten bu görevi yürüten Mark Esper, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın almasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.
ABD senatörlerinin sorularını yanıtlayan Esper, Türkiye için “Uzun süredir ve çok yetkin bir NATO müttefiki oldular. Ancak S-400 konusundaki kararları yanlış ve üzücü” dedi. “Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemini alma hevesinin NATO ve Türkiye’nin güvenliğine zarar verdiğini” dile getiren Esper, “S-400 almak yanlış bir karardı ve hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi, S-400 alması durumunda F-35 savaş uçaklarını alamayacağı konusunda defalarca uyardıklarının altını çizen Esper, Türkiye’nin bu iki sisteme aynı anda sahip olamayacağını vurguladı.
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