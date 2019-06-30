Maraş’ta mülkü olan Rumlar pazarlık istiyor
KKTC’nin 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini açma yönünde aldığı, “envanter belirleme” kararı, Kıbrıs Rum halkında büyük heyecan yarattı. 1974 öncesi turistik kentte mülkü bulunan yüzlerce Rum, Lefkoşa’da başkanlık sarayı önünde gösteri düzenledi ve Rum lider Nikos Anastasiadis’ten Türklerle Maraş pazarlığına oturmasını istedi.
Lefkoşa Rum kesiminde başkanlık binası önünde toplanan kalabalık ellerinde, “Maraş’ı kurtarın” ve “Müzakere masasına dönün” yazılı pankartlar taşıdı.
BM’YE MEKTUP
Anastasiadis, göstericilerin temsilcileri ile yaptığı görüşmede, Maraş’ın Rumların denetiminde iade edilmesi için elinden geleni yapacağını, BM’ye mektup yazdığını ve AB Konseyi’nde de konuyu gündeme getireceğini söyledi. Maraşlı Rumlar ise Anastasiadis’ten Kıbrıs sorunun çözümü için farklı yöntemler aramak yerine federal çözüme odaklanmasını talep etti. Bu arada göstericiler arasına karışan bir grup aşırı ırkçı ve Türk düşmanı ELAM örgütü taraftarıyla tartışma yaşandı.
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