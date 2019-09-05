‘Maraş tapusu için Türklere başvurun’
KKTC’nin 1974’ten bu yana kapalı tutulan Maraş kentini sivil yerleşime açma adımı, Kıbrıs Rum yönetiminde parçalanmaya neden oldu.
Maraş’ta 1974 öncesi yaşayan Rumların örgütü, “Mülkünüzü, yabancılara satmayın” çağrısı yaparken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Girne’deki evini isteyen Titina Loizidu davasıyla ünlenen Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Rum devlet politikasına ters bir açıklama yaparak, “Gidin Türklere başvurun ve Türk yönetimi altında, Maraş’taki tapularınızı alın” çağrısı yaptı. Dimitriadis, 1996’da AİHM’de Türkiye’ye karşı açılan Rum mülkiyet davalarında ilk tazminat hakkı kazanan Loizidu’nun avukatı olarak tanınıyor.
Ahilleas Dimitriadis, Yunan gazetesi Kathimerine’ye verdiği röportajda, KKTC hükümetinin Maraş açılımını destekleyen sözler sarf etti. Kapalı Maraş’taki mülkiyet durumunun, KKTC’nin eski Rum mülkü bulunan Girne ve Güzelyurt gibi bölgelerinden çok farklı özelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Dimitriadis, “Maraş’ın yerleşime açılmasına tepki göstermeliyiz, ancak yapılabilecek tek şey, Türk tarafında kurulu AİHM’in de tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmak” dedi.
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