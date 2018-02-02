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    Maradona'ya Başkan'a 'hakaretten' ABD'ye giriş yasağı

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 16:44 | Son Güncelleme:

    Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'ya ABD'ye girebilmesi için gerekli olan vize verilmedi. Maradona, vize başvurusu yaptığı dönemde Venezuela kanalı Telesur'a verdiği röportajda ''Trump bir kukladır'' demişti.

    PEK çoklarınca dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu kabul edilen Diego Maradona, eski eşi Claudia Villafane ile ilgili Miami'de görülen bir davaya katılmak için ABD'ye yaptığı vize başvurusundan ret yanıtı aldı. ABD'ye giriş izni alamama sebebinin, başvuru döneminde Venezuela devlet kanalı Telesur'a verdiği bir demeç olduğu öğrenildi.

    AVUKATI SUSMASINI RİCA ETTİ AMA...

    Maradona'nın avukatı Matias Morla, kendisi Amerikan elçiliğindeyken Maradona'nın Telesur'a konuşacağını öğrendiğini ve müvekkilinden ''Lütfen Diego, ABD hakkında ağzını açma'' ricasında bulunduğunu anlattı. Ama Telesur söz konusu olunca röportajın tahmin edilen yönde gittiğini söyleyen Morla, ''ABD Başkanı Donald Trump hakkında ne düşünüyorsun'' sorusu yöneltilince Maradona'nın da 'kukla' anlamına gelen 'chirolita' sözünü kullanıp ''Trump bir kukladır'' dediğini aktardı.

    Avukat bunun üzerine Maradona'ya "Bu hitap tercihinden sonra Miami'de seni benim temsil etmem gerekecek" dediğini belirtti.

    1994'TE DE KRİZ ÇIKMIŞTI

    Bu, Arjantinli futbol efsanesinin ABD'de bulunmasına yönelik ilk yasak değil. 1994 Dünya Kupası sırasında yapılan testlerde kanında kokain bulunması sonrası ABD'den gönderilmiş ve ülkeye bir daha gelmemesi söylenmişti.

    Küba ve Venezuela'ya desteği, Arjantinli devrimci Ernesto 'Che' Guevara'ya sevgisiyle de tanınan 57 yaşındaki Maradona, şu sıra BAE'nin El Fujairah kulübünde teknik direktörlük yapıyor.

     

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    Etiketler: MARADONA , ABD , FUTBOL
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