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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Manş Denizi'ne en havalı düşüş

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Manş Denizi'ne en havalı düşüş

Fransa’da Bastille Günü kutlamalarında yerden metrelerce yükseldiği ‘uçan kaykayı’ ile tüm dikkatleri üzerine çeken Fransız mucit Franky Zapata, dün Manş Denizi’ni geçmeye çalıştı. Ancak bu ‘tarihi’ deneme, Zapata ve kaykayının metrelerce yüksekten denize çakılmasıyla sulara gömüldü.

Parİs’te Bastille Günü törenlerinde tüm dünyayı kendi icadı ‘uçan kaykayıyla’ selamlayan Franky Zapata (40), dün Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken denize düştü. Zapata, bu deneme için Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk kişi olan Fransız mucit Louis Bleriot’nun tarihi uçuşunun 110’uncu yıldönümünü seçti. Ancak Fransa ile İngiltere’yi bağlayan Manş Denizi’nin ortasında bekletilen bir gemideki platforma inerek yakıt almayı planlayan Zapata, denize düştü. Eski jet ski şampiyonunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söyleyen Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte’ten Dover yakınlarındaki St. Margaret’s Körfezi’ne 20 dakikada ulaşmayı hedefliyordu. Bastille Günü’ndeki gösterinin buna göre ‘çok kolay olduğunu’ belirten Zapata, “Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş’ı geçebilmem için yüzde 99’a ihtiyacım var” diye konuşmuştu.

Manş Denizine en havalı düşüş

 

Franky Zapata, kendi icadı ‘Flyboard’ ile Manş Denizi’ni geçmek için havalanırken yarı yolda yakıt ikmali yapmayı planladı. Ancak yakıtı alacağı gemiye varamadan denize çakıldı. Fransız Silahlı Kuvvetleri ise Zapata’nın kaykayını ‘lojistik ya da saldırı platformu’ olarak deneyeceklerini açıkladı.

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