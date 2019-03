"Mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım"

Sciencealert'in haberine göre, bilim adamları, 2010 yılında Sibirya'nın kuzeyinde kalıntıları çok iyi halde bulunan yünlü mamut Yuka'nın hücre çekirdeğini fare yumurtası hücrelerine yerleştirdi.



Araştırma çerçevesinde Yuka'nın kemik iliği ve kas dokusundan çıkarılan en az zarar görmüş hücre çekirdekleri, laboratuvar ortamında olgunlaşma evresinden önceki dişi cinsiyet hücrelerine (ovosit) yerleştirildi.



Toplamda 273,5 miligram dokudan 88 hücre çekirdeği alındı. Bazıları yumurta hücrelerine enjekte edildiğinde değişime uğrayanların, hücre bölünmesinden önceki aşama olan hücresel hareketlilik gösterdiği tespit edildi.

Researchers observe biological activity after transplanting cell nuclei from Yuka the woolly mammoth (dead for 28,000 years) into mice oocytes. Whoa! Paper: https://t.co/3kVI5uiGso pic.twitter.com/D6x3TH84zq