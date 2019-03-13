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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
13.03.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

"Mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım"

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"Mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım"

Japon bilim adamları, 28 bin yıl önce yaşamış olan yünlü mamutun hücre çekirdeklerini kullanarak biyolojik hareketlilik sağlarken, bunun "mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım" olduğu belirtildi.

Sciencealert'in haberine göre, bilim adamları, 2010 yılında Sibirya'nın kuzeyinde kalıntıları çok iyi halde bulunan yünlü mamut Yuka'nın hücre çekirdeğini fare yumurtası hücrelerine yerleştirdi.

Araştırma çerçevesinde Yuka'nın kemik iliği ve kas dokusundan çıkarılan en az zarar görmüş hücre çekirdekleri, laboratuvar ortamında olgunlaşma evresinden önceki dişi cinsiyet hücrelerine (ovosit) yerleştirildi.

Toplamda 273,5 miligram dokudan 88 hücre çekirdeği alındı. Bazıları yumurta hücrelerine enjekte edildiğinde değişime uğrayanların, hücre bölünmesinden önceki aşama olan hücresel hareketlilik gösterdiği tespit edildi.




Kindai Üniversitesinden gen mühendisi Kei Miyamoto, çalışmalarını, "mamutları yeniden hayata döndürme yolunda atılan önemli bir adım" olarak nitelendirirken, daha iyi koşullar altında muhafaza edilmiş hücre çekirdekleri elde ettiklerinde, hücre bölünmesi aşamasına geçen bir çalışmaya imza atabileceklerini söyledi.

Uzmanlar, az hasar görmüş örneklerin de DNA kopyalama gibi çekirdek fonksiyonlarına olanak sağlayabileceğini varsayıyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

 

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