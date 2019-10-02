Malta’nın 5 katı buzdağı koptu
ANTARKTİKA'nın kuzeydoğusundaki Amery buz sahanlığında 315 milyar ton ağırlığında bir buzdağının kıtadan koparak ayrıldığı açıklandı.
"D28" adı verilen 1636 kilometrekare genişliğinde ve 210 metre kalınlığındaki buzdağı 1960'lardan bu yana Amery buz sahanlığından kopan en büyük kütle oldu.
KOPMASI NORMAL
Amery buz sahanlığının kıtanın doğu bölümü için su boşaltma işlevi gördüğüne dikkat çeken bilim insanları sahanlıktan buzdağlarının kopmasının normal olduğunu, bunun küresel iklim değişikliğinden kaynaklanmadığını kaydetti. Antarktika'da 2017 yılında da Larsen C buz sahanlığından 5800 kilometrekarelik ve yaklaşık 1 trilyon ton ağırlığında bir buzdağı kopmuştu.
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