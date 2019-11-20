Maltalı ünlü iş adamı, gazeteci suikasti soruşturmasında tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMaltalı ünlü iş adamı, gazeteci suikasti soruşturmasında tutuklandı
GeriDünya Maltalı ünlü iş adamı, gazeteci suikasti soruşturmasında tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.11.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Maltalı ünlü iş adamı, gazeteci suikasti soruşturmasında tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maltalı ünlü iş adamı, gazeteci suikasti soruşturmasında tutuklandı

Malta’nın önde gelen iş adamlarından Yorgen Fenech, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik devam eden soruşturma kapsamında tutuklandı.

Times of Malta gazetesinin soruşturmaya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre hakimin kaçma şüphesi nedeniyle Fenech’in tutuklanması için acele karar çıkardığı belirtilerek, ünlü iş adamının sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla tutuklandığı bildirildi.

Fenech’in kendisine ait lüks yatıyla St. Julian’daki Portomaso yat limanından yerel saatle 05.30 sularında ayrıldıktan kısa süre sonra Malta Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla denizde önünü kesilerek yakalandığı aktarıldı.

Ünlü iş adamının, ilk olarak İtalya’ya oradan başka yerlere kaçma niyetinde olduğu kaydedildi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat da operasyona ilişkin, Fenech’in bu soruşturmada "şüpheli" olduğunu söylemekle yetindi.

Aracıya af teklifi

Diğer yandan, Fenech'e yönelik söz konusu gözaltı kararı ve yakalama operasyonun, Muscat’ın dün yaptığı "aracıya" af teklif edildiği açıklamasından sonra olması dikkati çekti.

Muscat, dünkü açıklamasında, geçen perşembe günü başka bir soruşturma kapsamında yakalanan bir kişinin, avukatı aracılığıyla Galizia cinayetine ilişkin paylaşacağı bazı bilgiler karşılığında af talep ettiğini aktarmış, eğer bu kişinin iş birliği ve sağladığı bilgilerin bu suçun azmettiricisini ortaya çıkarması durumunda Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacağını ifade etmişti.

Daphne Caruana Galizia suikasti

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler, yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle