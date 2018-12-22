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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
22.12.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Malta ve İtalya göçmen yardım gemisine liman açmıyor

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Malta ve İtalya göçmen yardım gemisine liman açmıyor

Akdeniz'de 300'ün üzerinde göçmeni kurtaran bir insani yardım gemisi, Malta ve İtalya'nın liman açmayı reddetmesi nedeniyle denizde bekletiliyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın gemisi, dün Libya açıklarında 3 ayrı göçmen teknesinden 307 kişiyi kurtardı.

Open Arms, gemiyi Malta'ya yanaştırarak göçmenleri karaya indirme talebinde bulunduklarını ancak bu ülkeden yanıt alamadıklarını açıkladı.

Geminin bunun üzerine İtalya'dan liman talebinde bulunduğu belirtilirken İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Benim cevabım net: İtalyan limanları kapalı" dedi.

Gemide, henüz birkaç gün önce dünyaya gelmiş bir bebekle annesi de bulunuyordu. Open Arms kurucusu Oscar Camps, bebeğin geçen Çarşamba günü Libya sahillerinde dünyaya geldiğini ve yaklaşık 24 saat boyunca denizde kaldıktan sonra kendileri tarafından kurtarıldığını söyledi. Camps, bebeğin karaya çıkarılarak tıbbi yardım almaması halinde hayatının riske girebileceğini belirtti.

Bu uyarının ardından yeni doğmuş bebek ile annesi Malta'ya ait bir helikopterle gemiden alınarak bu ülkeye götürüldü. Gemideki diğer 305 göçmenin Malta'ya girişine ise izin verilmedi.

Open Arms'ın kurucusu Oscar Camps dün akşam saatlerinde bebek ve annesinin fotoğrafını Twitter'dan paylaştı: "İki gün önce Libya'da sahilde doğurdu. Biz kurtarana kadar denizde yaklaşık 24 saat geçirdiler. Malta'dan yeni doğmuş bebek için acil yardım istedik. Ya bir hayat kurtarırsınız ya da bir ölüm karşısında sessiz kalırsınız"

SALVİNİ GÖREVE GELİR GELMEZ LİMANLARI YARDIM GEMİLERİNE KAPATTI

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, Open Arms gemisinin Malta'dan olumsuz yanıt alması üzerine İtalya'dan liman talebinde bulunduğunu belirtti ve "Benim cevabım net: İtalyan limanları KAPALI! İnsan kaçakçıları ve onlara yardım edenlerin sefa günleri bitti" dedi.

Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig lideri ve koalisyon hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Salvini, göreve geldiği Haziran ayından bu yana Akdeniz'de göçmenleri kurtaran insani yardım kuruluşlarının gemilerine İtalyan limanlarının açılmasını önlüyor.

Malta ve İtalya, geçen Haziran'da yaklaşık 630 kişiyi taşıyan Aquarius gemisine günlerce liman açmayı reddetmiş, gemi sonunda bu iki ülkeye kıyasla çok daha uzağında olan İspanya'ya gitmek zorunda kalmıştı.

İddialara göre İtalya yönetiminin baskıları sonucu, Panama bandıralı Aquarius'un bu ülkedeki kaydı da iptal edilmiş, böylece denize çıkması engellenmişti.

Aquarius'u işleten Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee kuruluşları bu ay başında yaptıkları açıklamada, "İtalyan hükümetinin başını çektiği ve diğer Avrupa devletlerinin de arka çıktığı karalama ve engelleme kampanyası" nedeniyle geminin Akdeniz'deki göçmen arama-kurtarma faaliyetlerine son verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Avrupa insanları boğulmaya mahkum ederken, Aquarius operasyonlarına son vermek zorunda kaldı" denilmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararsı Göç Örgütü (IOM) verilerine göre bu yıl içinde deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşan göçmen ve mülteci sayısı 113 bini geçti.

19 Aralık itibarıyla bu yolculukta ölen ya da kaybolan kişilerin sayısı ise 2242 olarak açıklandı.

 

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