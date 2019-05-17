Mali'de sel faciası: 15 ölü
Mali'nin başkenti Bamako'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Bamako'da dün etkili olan şiddetli yağışlar, kentin birçok bölgesinde sel ve taşkınlara yol açtı.
Sel sularına kapılan 15 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı. Yağışlar çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdi.
Evlerin çoğunun kerpiçten yapıldığı Mali'de aşırı yağışlar ölümlere neden olabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle