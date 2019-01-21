Mali’de sekiz BM askeri öldürüldü
Afrika ülkesi Mali’nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) birliğine yönelik saldırıda sekiz barış gücü askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklara göre, dün sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan askeri birlik terör örgütü El Kaide bağlantılı yerel bir örgütün saldırısına uğradı. Olayda, sekiz barış gücü askeri yaşamını yitirirken en az 19 asker yaralandı. Mali’nin kuzey ve orta kesimleri, 2012’den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa’nın “Barkhane Operasyonu” adı altında Mali’de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse BM’nin 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
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