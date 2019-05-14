Mali'de saldırı: 12 ölü
Mali'nin Segou kentindeki Fulani köyüne düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, Dozos avcı kıyafetli silahlı saldırganlar Fulani kabilesine ait Yeremakono köyüne saldırı düzenledi.
Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi.
Öte yandan yetkililerden olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Mali'nin merkez bölgelerinde son bir yıldır etnik çatışmalar hız kazandı. Yakın zamandaki en kanlı etnik çatışma ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde yaşandı.
Buradaki Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta Dozos giyimli silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış, birçok ev ateşe verilmişti.
Olay üzerine ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.
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