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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.05.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Mali'de saldırı: 12 ölü

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Mali'de saldırı: 12 ölü

Mali'nin Segou kentindeki Fulani köyüne düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Dozos avcı kıyafetli silahlı saldırganlar Fulani kabilesine ait Yeremakono köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan yetkililerden olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mali'nin merkez bölgelerinde son bir yıldır etnik çatışmalar hız kazandı. Yakın zamandaki en kanlı etnik çatışma ülkenin merkezindeki Mopti bölgesinde yaşandı.

Buradaki Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta Dozos giyimli silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış, birçok ev ateşe verilmişti.

Olay üzerine ülkede 3 gün yas ilan edilmişti.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerek Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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