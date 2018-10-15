Mali'de 2 kano alabora oldu 17 kişi öldü
Mali'de Nijer nehrinde seyreden 2 kanonun alabora olması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 10 kişinin kaybolduğu bildirildi
Mali'de nehirde 2 kanonun batması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA'nın haberine göre; Nijer nehrinde seyreden 48 kişiyi taşıyan 2 kano, Arnassaye ve Bori arasında alabora oldu. Olayda 17 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi kayboldu.
Arama kurtarma çalışmalarında 21 kişi kurtarıldı.
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