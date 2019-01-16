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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.01.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Malezya'dan İsrail kararı

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Malezya'dan İsrail kararı

Malezya'nın, ev sahipliğini yapacağı "2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası"na katılmak isteyen İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararının ardından, hükümet, gelecekte İsrail'in içinde olduğu herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapmamayı kararlaştırdı.

Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, kabinenin geçen hafta, İsrail vatandaşı temsilcilerin, spor ya da diğer etkinlikler için Malezya'ya giremeyeceklerini doğruladığını hatırlatarak, hükümetin ülkede düzenlenecek paralimpik yüzme şampiyonasına katılmasına izin verilmeyen İsrailli atletler konusunda taviz vermeyeceğini belirtti.

Saifuddin, "Kabine ayrıca, Malezya'nın, İsrail'in ya da temsilcilerinin katıldığı etkinliklere ev sahipliği yapmamaya karar verdi. Bana göre bu, hükümetin İsrail sorununa karşı tutumunu yansıtan bir karar." dedi.

Filistin konusunun sadece dini değil, aynı zamanda bir insan hakları meselesi olduğunu söyleyen Saifuddin, “Bu, ezilenler adına verilen savaşla ilgili.” ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık, 13 Ocak'ta, hükümetin şampiyonaya katılmak isteyen İsrail vatandaşı yüzücülerin vize başvurusunu reddetmesine ilişkin basına yaptığı açıklamada, bu konunun kabinede tartışıldığını ancak Başbakan Mahathir Muhammed'in yüzücülerin ülkeye girişini onaylamadığını belirtmişti.

Bakan Seyit, hükümetin yasağı, gerekli makamlara resmi olarak ileteceğini vurgulayarak "Şampiyonanın yapılacağı Sarawak eyalet hükümetine ve Uluslararası Paralimpik Komitesine bildiri yollayacağız." demişti.

Başbakan Mahathir Muhammed, 11 Ocak'ta, İsrail basınında çıkan İsrailli yüzücülerin şampiyonaya katılmak üzere Malezya'ya girişlerinin yasaklandığı iddialarını doğrulamış ve "Malezya'nın şampiyonaya ev sahipliği yapma hakkını geri çekmek istiyorlarsa deneyebilirler." açıklamasında bulunmuştu.

Toplam 70 ülkeden 600'den fazla yüzücünün katılacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta Malezya'nın Sarawak eyaletinde düzenlenecek.

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