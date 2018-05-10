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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA-AA
10.05.2018 - 02:09, Son Güncelleme:

Malezya’da muhalefet seçimi kazandı

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Malezya’da muhalefet seçimi kazandı

Malezya’nın muhalefet lideri Mahatir Muhammed'in genel seçimleri kazandığı belirtildi. Halkın Umudu ittifakı adıyla bir araya gelen partilerin adayı olarak seçime giren Mahatir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor.

Malezya seçim komisyonu, muhalefet lideri Mahatir Muhammed'in başbakanlık seçimlerini kazandığını duyurdu.

Malezya’da muhalefet seçimi kazandı

Genel seçimlere Halkın Umudu (Harapan Rakyat) adıyla giren muhalefet partilerinin aday gösterdiği Mahatir gazetecilere yaptığı açıklamada, "İntikam peşinde değiliz, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek istiyoruz" diyerek yarın bir yemin töreni düzenlemeyi planladıklarını söyledi. 92 yaşındaki Mahatir’in partisinin 222 sandalyeli mecliste 115 sandalye elde ettiği belirtildi.

Malezya’da muhalefet seçimi kazandı

Mahatir Muhammed, Malezya’da daha önce 22 yıl başbakanlık görevini yürütmüştü.

Malezya’da muhalefet seçimi kazandı

POLİSTEN SEÇMENLERE "SAĞ DUYU" ÇAĞRISI

Sokaklardaki gösterici sayısının artması üzerine bir açıklama yapan Polis Müdürü Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, seçmenlere "sağ duyu" çağrısı yaparak provokatif hareketlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

Polis güçleri, başkentte güvenlik önlemlerini artırırken birçok caddeyi trafiğe kapattı.

Bunun üzerine Mahathir'in destekçilerinin sokaklardan çekildiği gözlendi.

RESMİ TATİL İKİ GÜN UZATILDI

Ayrıca, ülkede seçimler gerekçe gösterilerek bugünkü resmi tatilin iki gün uzatıldığı duyuruldu.

Mahathir, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada mecliste çoğunluğu sağlamak için gereken 112 sandalyenin üzerinde bir destek sağladıklarını belirterek, zaferini ilan etmişti.

Malezya Seçim Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohd Haşim Abdullah ise oyların sayımına başlanmasının ardından tüm seçim bölgelerinden yeterli verilerin toplanamaması nedeniyle resmi sonuçların açıklanması için zamana ihtiyaç duyduklarını bildirmişti.

Başbakan Necip Rezzak da bugün yapacağı basın toplantısını yarına ertelemişti.

Rezzak, 2009 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütürken, başında olduğu Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO), ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1957'den beri iktidarı elinde tutuyor. 65 yaşındaki Necip Rezzak, ülkenin ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu.

Halkın Umudu ittifakı adıyla bir araya gelen partilerin adayı olarak seçime giren Mahatir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dostu olarak biliniyor.

1981-2003 yılları arasında başbakanlık yapan Mahathir, Malezya'da en uzun dönem bu görevi yürüten siyasetçi ünvanına sahip.

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