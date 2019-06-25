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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
25.06.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Malezya’da hava kirliliği:75 öğrenci rahatsızlandı, 400 okul kapatıldı

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Malezya’da hava kirliliği:75 öğrenci rahatsızlandı, 400 okul kapatıldı

Malezya'nın Jahor eyaletinde hava kirliliğine bağlı olarak 75 öğrencinin nefes almada zorluk çekmesi ve kusması üzerine 400 okul geçici bir süre için kapatıldı.

Malezya'nın Jahor eyaletindeki sanayi bölgesi Pasir Gudang’da okullar öğrencilerin hava kirliliğine bağlı olarak rahatsızlanması üzerine soruşturulmak üzere kapatıldı. Devlet haber ajansı Bernama'nın verdiği bilgiye göre, 100'den fazla ilköğretim ve ortaöğretim okulunun yanı sıra 300 özel anaokulunda 75 öğrencinin nefes almada zorluk çekmesi ve kusması üzerine Perşembe gününe kadar okulların geçici olarak kapatılması için talimat verildi.

OLAYIN FAİLLERİNE SERT ÖNLEMLER

Jahor Başbakanı Dr. Sahruddin Jamal 15 okulda toplam 75 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Jamal, hastalığa neyin yol açtığının net olmadığını söylerken, Mart ayında Kim Kim nehri bölgesinde zehirli duman soluduktan sonra binlerce insanın hastalanması ve 111 okulun kapanması ile aynı durum olmadığını belirtti.

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad bugün yaptığı açıklamada, olaya neden olan kişilere karşı çok sert önlemler alınacağını açıklayarak, önceki olaydan sonra bunun yeniden yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Mart ayında çoğu çocuk 4 bin kişi 40 ton kimyasal atığın yasa dışı olarak nehre atılmasından sonra hastalanmıştı. Yangın ve kurtarma yetkilileri yaptıkları araştırmadan sonra kimyasal atıklarda renksiz ve aşırı zehirli hidrojen siyanür de dahil olmak üzere en az 15 farklı kimyasal türü belirlemişti. Polis tarafından yapılan araştırmalar üzerine 2 Malezyalı ve 1 Singapurlu şüpheli yakalanmıştı.

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