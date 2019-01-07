Malezya yeni kralını bekliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMalezya yeni kralını bekliyor
GeriDünya Malezya yeni kralını bekliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
07.01.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Malezya yeni kralını bekliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malezya yeni kralını bekliyor

Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in dün tahtından çekildiğinin açıklanmasının ardından, ülke genelinde yeni kralın ne zaman seçileceği ve kim olacağı konuşuluyor.

15. Malezya kralı olarak 2017'de göreve başlayan Sultan V. Muhammed, 5 yıllık görev süresini doldurmadan tahtını bırakan ilk kral oldu.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Sultan V. Muhammed'in istifasının ardından, Malezya kralını belirleyecek olan Yöneticiler Konferansı'nın bugün toplanması bekleniyor.

Sultan V. Muhammed'in boşluğunda Malezya krallığı görevini ise halihazırda Perak eyaleti kralı Sultan Nazrin vekaleten yürütüyor.

MALEZYA'DA KRAL SEÇİMİ

Malezya kralının görevinin son bulmasının ardından toplanan ve ülkenin 9 eyalet kralından oluşan Yöneticiler Konferansı, kendi aralarında verdikleri kararla yeni Malezya kralını seçiyor.

Kanunlar gereğince Malezya krallığı, Yöneticiler Konferansı üyesi 9 eyalet arasında dönüşümlü olarak belirleniyor. Sırası gelen eyalet kralı, yaşının küçük olması, konferans üyelerinin onayını almaması ve tahta çıkmayı istememesi gibi istisnai durumlarda Malezya krallığına geçemiyor.

Yeni Malezya kralının seçimi ise ilk olarak Yöneticiler Konferansı'nın bir aday üzerinde anlaşması, daha sonra da bu adayın oy çokluğuyla seçilmesi şeklinde gerçekleşiyor.

YENİ KRAL KİM OLACAK?

Dönüşüm listesine göre görevini bırakan Sultan V. Muhammed'in eyaleti Kelantan'ın ardından Malezya krallığına Pahang, Johor ve Perak eyaleti krallarından birinin geçmesi bekleniyor.

Pahang Kralı Sultan Ahmad Shah'ın sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle tahta çıkamayabileceği öngörülürken halihazırda Malezya krallığına vekalet eden Perak Kralı Sultan Nazrin'in yeni kral olacağına ihtimal veriliyor.

Johor Kralı Sultan İskender'in ise bundan önceki seçimde tahta çıkmayı reddettiği dikkate alınarak, Malezya krallığını yine kabul etmeyebileceği düşünülüyor.

SULTAN V. MUHAMMED NEDEN GÖREVİ BIRAKTI?

Yeni Malezya kralının kim olacağının yanı sıra Sultan V. Muhammed'in neden tahtı bıraktığı da merak ediliyor.

Kralın istifa sebebine dair resmi kaynaklardan herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da Malezya kamuoyunda, kralın istifasının arkasında Kasım 2018'de 22 yaşındaki Miss Moskova 2015 birincisi Oksana Voyevodina ile evlendiği iddiaları bulunuyor.

Söz konusu evliliğe dair krallıktan ve Malezya hükümetinden resmi bir doğrulama gelmemiş olmasına rağmen, Sultan V. Muhammed'in iddia edilen evliliğinin ardından Yöneticiler Konferansı'nın gizlice toplanarak, mevcut krala tahtı bırakması yönünde tavsiyede bulundukları öne sürülüyor.

Oysa ki resmi kayıtlarda Sultan V. Muhammed, evli gözükmemekle birlikte kraliçe ile tahta çıkmayan ilk Malezya kralı olarak biliniyor.

Son iki aydır tedavi görmek üzere izne ayrıldığı bilinen Sultan V. Muhammed'in bir süredir sarayda gözükmemesinin ardından, görevi bırakacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yüzyılın Anlaşması' ertelendi

Trump'tan önemli açıklamalar

İran-Irak sınırında şiddetli deprem!

Malezya Kralı tahtı bırakıyor!