Malezya Sarayı’na İsveçli gelin geldi
Malezya Veliaht Prensi Tengku Muhammed Faiz Petra (45), İngiltere’de okuduğu sırada tanıştığı İsveçli Sofie Louise Johansson (32) ile İstana Balai Besar Sarayı’nda 300 kişilik törenle evlendi.
Düğüne kraliyet ailesi üyeleri, çiftin yakın dostları ve İsveç Büyükelçisi Dag Juhlin-Dannfelt de katıldı. Petra’nın ağabeyi, tahttan çekilen V. Muhammed de kasım ayında kendisinden 25 yaş küçük Rus güzellik kraliçesiyle evlenmiş, iki ay sonra ayrılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle