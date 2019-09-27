Malezya, Pakistan ve Türkiye’den ortak kanal
Türkiye, Pakistan ve Malezya; İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek için İngilizce dilinde ortak bir televizyon kanalı kuracak.
Haberi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu kapsamında yaptıkları üçlü toplantının ardından sosyal medyadan duyuran Pakistan Başbakanı İmran Han; “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben yaptığımız toplantıda üç ülke olarak ortaklaşa, İslamofobinin ortaya çıkardığı zorluklarla mücadele etmek ve yüce dinimiz İslam hakkında yanlış bilinenleri düzeltmek için İngilizce dilinde bir kanal kurma kararı aldık” dedi.
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