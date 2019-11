Malezya Kraliçesi 'Kuruluş Osman' dizisini tavsiye etti

Twitter hesabındaki paylaşımında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerine hayranlığını dile getiren Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, "Diriliş'in 5 sezonunu izledim ama doyamadım. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum. Herkesin favori Türk dizimi izlemesini tavsiye ediyorum. Konusu tamamen İslam ile alakalı." ifadelerini kullandı.

5 seasons of Dirilis, n could t get enuf of it ... i now watching Kurulus Osman .... sy syorkan semua org tonton my fave Turkish drama! its all about ISLAM ...