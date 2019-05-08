Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMalezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum
GeriDünya Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
08.05.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malezya Başbakanı: Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum

Malezya Başbakanı Muhammed, son ankete göre halkın hükümete desteğinin azalması hakkında, "Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, son bir ankete göre halkın hükümete desteğinin azalmasıyla ilgili, "(ABD Başkanı Donald) Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum." dedi.

Mahathir, liderliğini yaptığı Umut İttifakı (PH) koalisyonunun iktidarda olmasının birinci yılı dolayısıyla hükümetinin performansına dair basına değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin bir yılda en büyük başarısının yolsuzluklarla mücadele olduğunu belirten Mahathir, "Bugün insanlar artık yolsuzluktan şikayet etmiyor. Kimse kendisine para ödenmesini veya bir işi yapmak için ekstra para ödemeyi talep etmiyor. Resmi işler daha çabuk onaylanıyor." şeklinde konuştu.

Mahathir, ülkenin yaşadığı ekonomik durgunluğa ilişkin hala önceki hükümetin ortaya çıkardığı sorunları çözmeye çalıştıklarını kaydederek, "Milyarlarca kredi aldılar, kendilerini desteklemeyen insanları işlerine son vererek cezalandırdılar. Biz asla böyle bir şey yapmadık." ifadesini kullandı.

Hükümetin ekonomiye dair birtakım vaatlerini yerine getirebilmesi için henüz çok erken olduğunu dile getiren Mahathir, şöyle konuştu:

"Çin ile ortak demir yolu projesini yeniden müzakere etmek bile bir senemizi aldı. İlk anlaşma şartları çok kötüydü. Tüm ödemeler ve kar Çin'e gidecekti. Vergi bile alamayacaktık. Bunun yanı sıra otoyollardaki gişeleri kaldırmayı vadettik ama bunun çok maliyetli olacağını anladık. Eğer gişeleri kaldıracaksak bütün otoyolları satın almamız gerekir ki bu da devlete pahalıya patlar."

"TÜM ETNİK GRUPLARI TAMAMEN MEMNUN EDEMEYİZ"

Mahathir Muhammed, iktidarın yaşadığı en büyük güçlüklerden birinin Malezya'daki etnik ve dini grupları idare etmek olduğunu vurguladı.

Her etnik ve dini grubun hassasiyetlerini gözettiklerini belirten Mahathir, "Herkesin ayrı bir sorunu var ve herkes hükümetin kendi etnik, dini grubundan çok başkalarına önem verdiğini düşünüyor." dedi.

Mahathir, hükümetinin ayakta kalabilmesi için Malay, Çinli ve Hintlerin desteğini iyi şekilde alabilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Şimdiye kadar öğrendiğimiz şey, bir ırka ayrıcalıklı davranıldığında bunun sorun yaratacağı gerçeği oldu. Bu yüzden her ırktan insanımızı önemsiyoruz ama tüm etnik grupları tamamen memnun edemeyiz." diye konuştu.

"TRUMP'TAN DAHA KÖTÜ DEĞİLİM"

Malezya lideri, son bir ankete göre halkın hükümete ve kendisine desteğinin azalmasına dair bir soru üzerine "Trump'tan daha kötü bir lider olduğumu sanmıyorum. Aynı şekilde İngiliz, Fransız, İspanyol liderlerinden de kötü olduğumu düşünmüyorum. Onlara kıyasla performansım daha iyi." ifadesini kullandı.

İlerleyen yaşına rağmen kendisini hala güçlü hissettiğini dile getiren Mahathir, "93 yaşına gelmiş çoğu insan düşünecek kabiliyette değildir ama ben hala burada sorularınıza cevap verebiliyorum." dedi.

Mahathir, 2020'den sonra iktidarda kalmaya niyetli olmadığının da altını çizerek, başbakanlığının ikinci yılında koltuğunu Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim'e devredeceği vaadini yineledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü

ABD'den kritik Çin kararı!

İşte Prens Harry ve Meghan Markle'ın bebeğinin ilk fotoğrafları

Temyiz mahkemesinden Trump'ın göçmen kararına onay