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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriMalezya 7 bin 420 ton plastik atığı daha iade edecek
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.06.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Malezya 7 bin 420 ton plastik atığı daha iade edecek

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Malezya 7 bin 420 ton plastik atığı daha iade edecek

Malezya'ya çeşitli ülkelerden yasa dışı geri dönüşüm fabrikaları tarafından ithal edilen toplam 7 bin 420 ton 265 konteyner dolusu plastik atık daha iade edilecek.

Ülkenin Penang eyaletine bağlı Çevre Komitesi Başkanı Phee Boon Poh, eyalet genelinde çeşitli ülkelerden yasa dışı geri dönüşüm fabrikaları tarafından ithal edilen toplam 7 bin 420 ton 265 konteyner dolusu plastik atığı iade edeceklerini açıkladı.

"TARİH BELİRLEDİKTEN SONRA ATIKLARI GERİ YOLLAYACAĞIZ"

Plastik atıkların çoğunlukla Belçika, Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerden geldiğini belirten Phee, "Ülkelerdeki ilgili şirketlerle konuşup tarih belirledikten sonra atıkları geri yollayacağız." dedi.

Phee, söz konusu atıkları ithal eden kaçak geri dönüşüm fabrikalarına da konteyner başı 1000 Malezya ringgiti (1401 TL) para cezası kestiklerini vurguladı.

Bu yılın başında el konulan plastik atıklar, yaklaşık 6 aydır eyalet yönetimine ait bir limanda bekletiliyor.

Malezya 7 bin 420 ton plastik atığı daha iade edecek

Malezya'nın Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, geçen ay 8 farklı ülkeden Malezya'ya kaçak getirilen plastik atıkların geri gönderilmesine nezaret etmişti. Bakan Yeo, 3 bin metrik ton ağırlığındaki yaklaşık 60 konteyner kaçak plastik atığın geri gönderilme sürecinin de sürdüğünü belirtmişti.

Dünyanın en fazla plastik atık ithal eden ülkelerinden Malezya, bir süredir ülkeye kaçak yollarla plastik atık getirilmesini ve bu atıkları yakarak imha eden yasa dışı geri dönüşüm fabrikalarını durdurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda hükümet, en son 29 Nisan'da İspanya'dan kaçak getirilen 5 konteyner atığı geri yollamıştı.

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