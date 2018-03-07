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    Maket gelirlerini eğitime muhtaç çocuklara bağışlıyor

    İHA
    07.03.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde Gürdal Mutlu, yaptığı maketlerden elde ettiği geliri eğitime muhtaç çocuklara bağışlıyor.

    Gelsenkirchen Belediyesi tarafından desteklenen kursta aldığı eğitimle maketler yapmaya başlayan Gürdal Mutlu, uzun zamandır meraklı olduğu işi şimdi profesyonel bir şekilde yapıyor. Maketlerinden elde ettiği geliri eğitime muhtaç olan çocuklarımıza bağışladığını belirten Mutlu, şunları söyledi:

    Maket gelirlerini eğitime muhtaç çocuklara bağışlıyor

    “Özellikle, gemi maketlerim büyük ilgi görüyor. Maket tasarımlarımda, Türkiye’ye özgü semboller kullanarak ülkemizi de tanıtmaya çalışıyorum. En büyük hayalim, ‘maket şehir’ kurmak. Bunun için de bir çalışmam var. Belediyenin düzenlediği programlarda da eserlerimi sergileme imkanı buldum. Gelsenkirchen Belediye Başkanı ve diğer yetkililer, maketlerimi çok beğendi. Bu beni daha da cesaretlendirdi. Maket yapımı beni dinlendiriyor. Özellikle çocuklarımıza bunu tavsiye ederim. Bu tür kurslara mutlaka katılsınlar.”
    Gemi ve ev gibi yüzlerce maket eseri bulunan Gürdal Mutlu, eserlerini düzenleyeceği bir programla sergilemek istiyor.

    Maket gelirlerini eğitime muhtaç çocuklara bağışlıyor

    Maket gelirlerini eğitime muhtaç çocuklara bağışlıyor

    Etiketler: Maket , muhtaç çocuklar , Almanya , avrupadan haberler
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