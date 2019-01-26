Makedonya’ya AB yolu açıldı
YUNAN Parlamentosu, Yunanistan ile Makedonya Cumhuriyeti arasında 27 yıldır süren isim anlaşmazlığına dün son noktayı koydu.
Atina ile Üsküp arasında geçen yıl imzalanan ve Makedonya Cumhuriyeti’nin NATO ile AB’ye üyelik yolunun açılmasına karşılık ismini ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirmesini öngören ‘Prespa Anlaşması’ onayı ile ilgili yasa tasarısı parlamentodan 146’ya karşı 153 oyla geçti. Başbakan Çipras, bağımsız ve küçük partilerden bazı vekillerin desteğiyle anlaşmayı parlamentodan geçirmeyi başardı. AB ve NATO’dan parlamentonun kararını memnuniyetle karşılayan mesajlar geldi.
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