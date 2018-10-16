Makedonya, NATO ile müzakerelere başlayacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMakedonya, NATO ile müzakerelere başlayacak
GeriDünya Makedonya, NATO ile müzakerelere başlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
16.10.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Makedonya, NATO ile müzakerelere başlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Makedonya, NATO ile müzakerelere başlayacak

Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, NATO ile katılım müzakerelerine perşembe günü resmen başlanacağını duyurdu.

Makedonya, NATO ile katılım müzakerelerine perşembe günü resmen başlayacak.

Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve NATO Ulusal Koordinatörü Stevo Pendarovski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO ile katılım müzakerelerine perşembe günü resmen başlanacağını söyledi.

Katılım müzakerelerine dair iyimser olduklarını ve başarılı olmak istediklerini belirten Şekerinsk, "Önümüzde, 900 milyondan fazla insanın yüksek kalitede yaşama sahip olduğu ülkeleri bir araya getiren en güçlü kolektif güvenlik ittifakının üyesi olması şansı var." değerlendirmesinde bulundu.

Makedonya'ya NATO üyeliği yolunu açacak, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununun çözümüne ilişkin anlaşmanın mecliste görüşülüyor olmasına da değinen Şekerinska, tüm milletvekillerinin bu tarihi şans ve sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Şekerinska, milletvekillerinin anlaşmanın onaylanması noktasında "evet" düğmesine basarak Makedonya'nın NATO'ya üye olma yolundaki 27 yıllık maratonun son adımlarına katıldıklarını ifade etti.

"BU, KISA BİR SÜREÇ. BU YILIN SONU YA DA GELECEK YILIN BAŞINA KADAR TAMAMLANACAK"

Dışişleri Bakanı Dimitrov da Makedonya'nın 1993'teki ilk meclis bildirisini anımsatarak, bu bildiride tüm siyasi partilerin ülkenin geleceğini NATO üyeliğinde gördüklerini belirttiklerini aktardı.

18-19 Ekim'de katılım müzakerelerinin resmen başlayacağını duyuran Dimitrov, "Bu, kısa bir süreç. Bu yılın sonu ya da gelecek yılın başına kadar tamamlanacak. Reformların devamına yönelik bir program hazırladık. Hukukun üstünlüğü, yargı reformları, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele özellikle vurgulandı." diye konuştu.

"MAKEDONYA, NATO'YA KATILIM ÖNCESİ SON AŞAMAYI AÇMAKTADIR"

NATO Ulusal Koordinatörü Pendarovski de sürecin teknik kısmına değinerek, "Makedonya, fiilen, bizi en büyük stratejik hedefimizi hayata geçirme noktasına getirecek esas adımı teşkil eden NATO'ya katılım öncesi son aşamayı açmaktadır." dedi.

Yetkili kurumlar tarafından yapılan analizlere göre, Makedonya'nın NATO üyeliğinin ülkenin güvenliği ve istikrarı açısından önemli olacağını vurgulayan Pendarovski, bunun aynı zamanda Batı Balkanlar'ın bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı için de olumlu örnek olacağının altını çizdi.

Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nın imzalanmasının ardından haziran ayında NATO'ya üyelik daveti alarak sürecin ilk aşamasını başlatan Makedonya, katılım müzakerelerine başlayarak üyelik sürecinin ikinci aşamasına girecek.

İsim sorunu nedeniyle Yunanistan, uzun yıllardır Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini engelliyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türk yetkiliden Cemal Kaşıkçı açıklaması

Bakan'dan ABD'ye: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Tren raydan çıktı! Çok sayıda ölü var

Kabin ekibini böyle buldular!