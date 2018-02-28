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    Makedonya kararlı: Bir ismimiz var, onu da vermeyiz

    AA
    28.02.2018 - 13:47 | Son Güncelleme:

    Makedonya’nın başkenti Üsküp’te binlerce kişi, Yunanistan ile ‘isim sorunu’ konusunda yapılan müzakereleri protesto etti. ‘Ülkenin ismi ile ulusun kimliğinin korunması’ için birçok sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen protestoya katılanlar, “Bir ismimiz var”, “İsmimizi vermeyiz”, “Yunanistan ırkçılığı durdur” yazılı pankartlar ile meclis binasına doğru yürüdü.

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    • Makedonya kararlı: Bir ismimiz var, onu da vermeyiz
    • Makedonya kararlı: Bir ismimiz var, onu da vermeyiz
    • Makedonya kararlı: Bir ismimiz var, onu da vermeyiz
    • Makedonya kararlı: Bir ismimiz var, onu da vermeyiz

    BURADA taleplerini ileten gruptakiler, 27 Nisan 2017’de mecliste meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını istedi. Protestoyu düzenleyen kuruluşlar arasında yer alan Dünya Makedon Kongresi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki “isim sorunu” ile ilgili müzakerelerin sona erdirilmesi, Arnavutçanın da resmi dil olarak kullanılmasına imkan veren Dillerin Kullanımı Yasası ile Bulgaristan ile varılan İyi Komşuluk Anlaşması’nın geri çekilmesi ve 27 Nisan meclis olaylarından gözaltına alınarak mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını talep etti.
    İsimle ilgili herhangi bir referandumu kabul etmedikleri belirten gruptakiler, hükümetten ismin değiştirilmesi niyetinden vazgeçmesini istedi.
    Taleplerini cumhurbaşkanı, meclis, hükümet ve ülkedeki tüm yabancı büyükelçiliklere ileteceklerini ifade eden protestocular, hükümetin taleplerini kabul etmemesi halinde meclisin dağılması ve olağanüstü genel seçimlerin düzenlenmesini istedi.

     

    Etiketler: Makedonya isim sorunu , yunanistan , avrupadan haberler
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