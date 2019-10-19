Mahzenden tarikat çıktı
Hollanda’nın doğusunda yer alan Drenthe bölgesindeki bir çiftlik evinin mahzeninde 9 yıl tecrit hayatı yaşayan baba ve biri erkek 5 çocuğu zorla tuttuğundan şüphelenilen Avustralyalı Jozef B.’nin (58) Moon tarikatı üyesi olduğu ortaya çıktı.
Jozef B.’nin ardından Hollandalı Gerrit Jan van Dorsten (68) isimli bir kişinin daha, kara para aklama ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarıyla gözaltına alındığı açıklandı. Yüklü mal varlığına sahip tarikat, müritlerinin yaptığı bağışlardan da önemli gelir elde ediyor. Hollanda’daki çiftlik evinin mahzeninde de yüklü miktarda nakit para bulundu.
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